Дембеле и «Барселона» согласовали контракт
«Барселона» и нападающий Усман Дембеле вкоре подпишут новый контракт. Как сообщает ESPN, стороны согласовали уже новое соглашение и осталось лишь проработать некоторые детали.
Ранее появилась информация, что каталонцы хотят продлить соглашение 23-летнего француза до конца июня 2025 года.
В сезоне-2020/21 Дембеле провел 36 матчей за «Барселону», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро. Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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