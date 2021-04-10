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Дембеле и «Барселона» согласовали контракт

01:26
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«Барселона» и нападающий Усман Дембеле вкоре подпишут новый контракт. Как сообщает ESPN, стороны согласовали уже новое соглашение и осталось лишь проработать некоторые детали.

Ранее появилась информация, что каталонцы хотят продлить соглашение 23-летнего француза до конца июня 2025 года.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 36 матчей за «Барселону», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро. Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

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