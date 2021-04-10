10 апреля в Мадриде «Реал» примет «Барселону». Это один из самых статусных матчей в мировом футболе. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Сделать ставку на класико можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.

Класико всегда приковывает повышенное внимание вне зависимости от состояния команд. Просто потому, что это соперничество «Реала» и «Барселоны». А ближайшая игра еще имеет и важнейшее турнирное значение.

После невразумительного начала сезона «сливочные» и сине-гранатовые сумели прибавить и в 2021 году выглядят очень мощно. Они почти догнали лидирующий в чемпионате Испании «Атлетико».

У команды Диего Симеоне 66 очков, у «Барселоны» — 65, у «Реала» — 63. В случае победы каталонцев они с большой долей вероятности отцепят «королевский клуб» от чемпионской гонки. Если выиграют хозяева, ситуация может стать совсем непредсказуемой.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в ла лиге насчитывает уже 19 матчей (+16=3), но и «Реал» в последних 10 турах взял 23 очка из 30 возможных. То есть силы примерно равны и все могут решить детали. Например, у хозяев не сыграет капитан Серхио Рамос, и, скорее всего, второй основной центральный защитник — Рафаэль Варан, у которого был положительный тест на коронавирус.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом «Барселону» — коэффициент на ее победу равен 2.30, тогда как котировка на успех «Реала» — 2.90. Ничья оценивается в 3.90.

«Реал» забивал хотя бы один мяч на протяжении уже 18 домашних матчей. «Барселона» не уходила с поля без гола в 17 из 18 последних игр на выезде. Казалось бы, все говорит за результативную и обоюдоострую встречу. Однако в последних пяти класико в Мадриде забивала только одна команда.

Поэтому прогноз «СЭ»: «обе забьют — нет» с высоким коэффициентом 2.55.

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