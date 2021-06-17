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Рамос расплакался на прощальной пресс-конференции в «Реале»

13:48
Серхио Рамос. Фото Twitter
Серхио Рамос. Фото Twitter
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Защитник «Реала» Серхио Рамос не смог сдержать эмоции на своей прощальной пресс-конференции перед уходом из клуба. Во время выступления футболист расплакался.

«Однажды я вернусь сюда, уверен в этом, — сказал Рамос. — Хочу сказать огромное спасибо «Реалу». Он навсегда останется в моем сердце».

35-летний испанец выступал за «Реал» с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Рамосом.

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