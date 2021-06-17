Дель Боске — о Месси: «Он лучший в мире, потому что это парнишка с улицы»
Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал, почему нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лучшим игроком мира.
«Месси или Роналду? Расскажу, почему он лучший в мире. Я говорю это не для того, чтобы принизить Криштиану.
Месси — парнишка с улицы, который живет по соседству. Он один из тех, с кем мы вместе веселимся на поле. Именно поэтому он лучший в мире», — цитирует Дель Боске Marca.
Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец заключит соглашение сроком до 2023 года.
Действующее соглашение Месси с сине-гранатовыми истекает 30 июня.
Напомним, Месси выступает в «Барселоне» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матча
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/06/16/60ca436b22601de27a8b45c5.html
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