Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал, почему нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лучшим игроком мира.

«Месси или Роналду? Расскажу, почему он лучший в мире. Я говорю это не для того, чтобы принизить Криштиану.



Месси — парнишка с улицы, который живет по соседству. Он один из тех, с кем мы вместе веселимся на поле. Именно поэтому он лучший в мире», — цитирует Дель Боске Marca.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец заключит соглашение сроком до 2023 года.

Действующее соглашение Месси с сине-гранатовыми истекает 30 июня.

Напомним, Месси выступает в «Барселоне» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матча