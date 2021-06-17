Рамос поблагодарил президента «Реала» и болельщиков перед уходом из клуба

Капитан «Реала» Серхио Рамос на прощальной пресс-конференции поблагодарил президента клуба, тренеров и сотрудников.

«Всем спасибо, кто был со мной. Хочу поблагодарить клуб и президента, тренеров и сотрудников клуба. Спасибо и болельщикам. Заканчивается невероятный этап моей жизни. Ничего подобного у меня больше не будет», — сказал 35-летний защитник.

Ранее сообщалось, что на испанца претендует «Манчестер Сити».

Рамос выступал за «Реал» с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.