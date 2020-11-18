Рамос на 2 года продлит контракт с «Реалом»

Защитник «Реала» Серхио Рамос имеет принципиальное соглашение с руководством клуба о продлении контракта. По информации El Larguero, новое соглашение 34-летнего испанца будет рассчитано на 2 года.

Ранее появилась информация, что Рамос может продолжить карьеру в «ПСЖ», так как действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года.

Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.