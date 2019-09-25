Пуйоль не согласился стать спортивным директором «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора каталонского клуба.

- В последние недели появлялись различные новости о моем возможном возвращении в «Барселону» в качестве спортивного директора. Подумав, я решил не принимать это предложение клуба. Это было непростое решение, учитывая, что я всегда говорил, что хотел бы вернуться в клуб, который считаю своим домом, но различные проекты мешают мне в данный момент полностью посвятить себя этой должности.

Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие, за предложенную мне столь ответственную должность, — написал Пуйоль в Twitter.

Ранее, нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы видеть экс-капитана команды на посту спортивного директора клуба.

me impedir?an en estos momentos prestarle la dedicaci?n exclusiva que el cargo merece.



Querr?a agradecer al club la confianza depositada en m? al ofrecerme esta posici?n de tanta responsabilidad.



Salut i Visca el Bar?a. — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019



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