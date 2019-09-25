Пуйоль не согласился стать спортивным директором «Барселоны»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора каталонского клуба.
- В последние недели появлялись различные новости о моем возможном возвращении в «Барселону» в качестве спортивного директора. Подумав, я решил не принимать это предложение клуба. Это было непростое решение, учитывая, что я всегда говорил, что хотел бы вернуться в клуб, который считаю своим домом, но различные проекты мешают мне в данный момент полностью посвятить себя этой должности.
Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие, за предложенную мне столь ответственную должность, — написал Пуйоль в Twitter.
Ранее, нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы видеть экс-капитана команды на посту спортивного директора клуба.
me impedir?an en estos momentos prestarle la dedicaci?n exclusiva que el cargo merece.— Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019
Querr?a agradecer al club la confianza depositada en m? al ofrecerme esta posici?n de tanta responsabilidad.
Salut i Visca el Bar?a.
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