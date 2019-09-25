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Пуйоль не согласился стать спортивным директором «Барселоны»

23:11
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Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора каталонского клуба.

- В последние недели появлялись различные новости о моем возможном возвращении в «Барселону» в качестве спортивного директора. Подумав, я решил не принимать это предложение клуба. Это было непростое решение, учитывая, что я всегда говорил, что хотел бы вернуться в клуб, который считаю своим домом, но различные проекты мешают мне в данный момент полностью посвятить себя этой должности.

Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие, за предложенную мне столь ответственную должность, — написал Пуйоль в Twitter.

Ранее, нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы видеть экс-капитана команды на посту спортивного директора клуба.


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