Лионель Месси: «Пуйоль был бы идеальным спортивным директором»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы видеть экс-капитана команды Карлеса Пуйоля на посту спортивного директора клуба. Летом стало известно, что руководство клуба ведет переговоры с 41-летним испанцем.

— Было бы хорошо, если бы клуб имел стабильность, без стольких изменений в спортивной структуре, — цитирует Marca Месси. — Пуйоль был бы идеальным спортивным директором.

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