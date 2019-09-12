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Лионель Месси: «Пуйоль был бы идеальным спортивным директором»

06:39
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы видеть экс-капитана команды Карлеса Пуйоля на посту спортивного директора клуба. Летом стало известно, что руководство клуба ведет переговоры с 41-летним испанцем.

— Было бы хорошо, если бы клуб имел стабильность, без стольких изменений в спортивной структуре, — цитирует Marca Месси. — Пуйоль был бы идеальным спортивным директором.

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