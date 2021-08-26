«ПСЖ» получил новое предложение от «Реала» по Мбаппе: 170 миллионов евро плюс 10 млн бонусами

«Реал» сделал новое предложение «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе. Мадридский клуб предлагает за 22-летнего француза 170 миллионов евро плюс еще 10 млн в виде различных бонусов, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее французский клуб отказался от предложения в 160 миллионов.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из «Монако». Нападающий в составе парижан стал чемпионом Франции, выиграл Кубок французской лиги, а также Кубок и Суперкубок страны. 22-летний форвард — самый дорогой игрок в мире. Портал Transfermakt.de оценивает его в 160 миллионов евро.

Летнее трансферное окно в европейском футболе закрывается 31 августа.