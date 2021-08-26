Marca: в пятницу должно быть объявлено о переходе Мбаппе в «Реал»
23:28
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал». Ожидается, что уже в пятницу клубы могут оформить трансфер, обменявшись документами и согласовав последние детали, утверждает Marca.
«ПСЖ» готов принять новое предложение мадридцев в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
Француз уже уведомил своих партнеров по парижской команде о предстоящем трансфере и попрощался с ними.
Напомним, что у Мбаппе остался всего год по контракту с парижанами. Француз уже отклонил ряд предложений о продлении контракта с «ПСЖ».
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». Нападающий в составе парижан стал чемпионом Франции, выиграл Кубок французской лиги, а также Кубок и Суперкубок страны.
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