Президент «Реала» Перес считает, что Бензема получит «Золотой мяч» в этом году

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, что думает о результативности нападающего Карима Бензема в текущем сезоне.

«Бензема был хорош в этом году и с тех пор, как я в клубе. В этом году он должен получить «Золотой мяч», несомненно. Они не могут его отнять у него», — сказал Перес в интервью Movistar+.

В матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и обеспечил себе досрочное чемпионство в ла лиге.

В текущем сезоне Бензема провел за «сливочных» 42 матча и забил 42 гола.