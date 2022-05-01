Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:14

Президент «Реала» Перес считает, что Бензема получит «Золотой мяч» в этом году

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, что думает о результативности нападающего Карима Бензема в текущем сезоне.

«Бензема был хорош в этом году и с тех пор, как я в клубе. В этом году он должен получить «Золотой мяч», несомненно. Они не могут его отнять у него», — сказал Перес в интервью Movistar+.

В матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и обеспечил себе досрочное чемпионство в ла лиге.

В текущем сезоне Бензема провел за «сливочных» 42 матча и забил 42 гола.

Карим Бензема
ФК Реал
Флорентино Перес
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави не хочет отпускать де Йонга из «Барселоны»

Хименес — о чемпионском коридоре для «Реала»: «Мы уважаем своих болельщиков»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 23 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости