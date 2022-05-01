Хави не хочет отпускать де Йонга из «Барселоны»

Хави лично заинтересован в том, чтобы де Йонг остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что полузащитник Френки Де Йонг может уйти в «Манчестер Юнайтед».

«Он должен быть игроком, который значим, и он является таковым. В футболе не так много игроков с его качествами. Лично для меня он очень важен. У него было несколько отличных игр, но он должен быть последовательным, — цитирует Хави AS.

Ранее сообщалось, что в трансфере голландца заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Де Йонг в этом сезоне провел в ла лиге 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.