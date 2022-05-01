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Сегодня, 09:05

Хави не хочет отпускать де Йонга из «Барселоны»

Хави лично заинтересован в том, чтобы де Йонг остался в «Барселоне»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что полузащитник Френки Де Йонг может уйти в «Манчестер Юнайтед».

«Он должен быть игроком, который значим, и он является таковым. В футболе не так много игроков с его качествами. Лично для меня он очень важен. У него было несколько отличных игр, но он должен быть последовательным, — цитирует Хави AS.

Ранее сообщалось, что в трансфере голландца заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Де Йонг в этом сезоне провел в ла лиге 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Френки де Йонг
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
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 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
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 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
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 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
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 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
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30.04 22:00
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 2 : 0
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Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
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 - : -
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Севилья

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