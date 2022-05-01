Хави не хочет отпускать де Йонга из «Барселоны»
Хави лично заинтересован в том, чтобы де Йонг остался в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что полузащитник Френки Де Йонг может уйти в «Манчестер Юнайтед».
«Он должен быть игроком, который значим, и он является таковым. В футболе не так много игроков с его качествами. Лично для меня он очень важен. У него было несколько отличных игр, но он должен быть последовательным, — цитирует Хави AS.
Ранее сообщалось, что в трансфере голландца заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Де Йонг в этом сезоне провел в ла лиге 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.
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|
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|
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|
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|
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|51
|
9
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|12
|8
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|
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|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
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|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|
12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|
13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
|Леванте
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|5
|11
|18
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|26
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38 тур
|29.04
|22:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 1
|30.04
|15:00
|
Алавес – Вильярреал
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Реал – Эспаньол
|4 : 0
|30.04
|19:30
|
Валенсия – Леванте
|1 : 1
|30.04
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|1.05
|15:00
|
Эльче – Осасуна
|- : -
|1.05
|17:15
|
Гранада – Сельта
|- : -
|1.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|1.05
|22:00
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|2.05
|22:00
|
Хетафе – Бетис
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|
|
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Эспаньол
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|
|
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Хетафе
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|
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|
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Гоньи Икер Муниаин
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|Ж
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Иньиго Мартинес
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