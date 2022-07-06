Президент «Барселоны» подтвердил, что ужинал с агентом Роналду
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он подтвердил, что ужинал с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.
«Это правда, я ужинал с Жорже, — приводит слова Лапорты AS. — Ничего не буду исключать, это не соответствует нашим интересам. Не буду конкретизировать то, что говорил Мендеш, мне всегда интересно поговорить с ним, он рассказывает о ситуации на трансферном рынке».
В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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16
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17
|Кадис
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18
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Осасуна – Севилья
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Валенсия – Жирона
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