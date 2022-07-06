«Барселона» может купить защитника «Аякса» Тальяфико за пять миллионов евро

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Николас Тальяфико, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб считает 29-летнего аргентинца запасным вариантом на случай, если не удастся подписать защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

Отмечается, что амстердамский клуб готов продать защитника за пять миллионов евро.

При этом Тальяфико также готов покинуть «Аякс».

В прошедшем сезоне Тальяфика забил три мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.