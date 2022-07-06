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Бывший полузащитник «Зенита» Витсель перешел в «Атлетико»

Аксель Витсель подписал на год контракт с «Атлетико»
Иван Шитик
Корреспондент
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Аксель Витсель.
Фото ФК «Атлетико».

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стал игроком «Атлетико», сообщает сайт испанского клуба.

Контракт с 33-летним бельгийцем рассчитан на один сезон. Он перешел в мадридский клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.

Бельгийский хавбек выступал за петербургский «Зенит» с 2012 по 2016 год.

Аксель Витсель
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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