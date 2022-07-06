Бывший полузащитник «Зенита» Витсель перешел в «Атлетико»
Аксель Витсель подписал на год контракт с «Атлетико»
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стал игроком «Атлетико», сообщает сайт испанского клуба.
Контракт с 33-летним бельгийцем рассчитан на один сезон. Он перешел в мадридский клуб на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.
Бельгийский хавбек выступал за петербургский «Зенит» с 2012 по 2016 год.
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Осасуна – Севилья
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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