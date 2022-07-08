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В «Барселоне» прокомментировали информацию об интересе к Роналду

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее он подтвердил, что ужинал с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.

«Нам повезло, что большинство игроков хочет перейти в «Барселону», — приводит слова Лапорты Marca. — Когда такой шанс появляется, то все футболисты рассматривают этот вариант, это их воодушевляет, они думают об этом. Это касается абсолютного большинства игроков. Из-за своей истории «Барселона» — очень привлекательный клуб для топ-игроков. Но я не говорю о каком-то конкретном игроке».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/07/07/62c6c916268e3e303a8b458a.html
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Жоан Лапорта
Жорже Мендеш
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