Куман о де Йонге: «Чтобы стать лучше, «Барсе» нельзя продавать таких игроков»
Куман не советует «Барселоне» продавать полузащитника Френки де Йонга
Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не советует клубу продавать полузащитника Френки де Йонга.
«Я много общаюсь Френки я в курсе его ситуации. Он хочет остаться в «Барселоне», таковы его намерения. Это все, что я знаю. Слухов много, о я считаю, что «Барса» всегда оставляет в команде лучших и покупает лучших. Чтобы стать лучше, нельзя продавать таких игроков как де Йонг», — приводит слова Кумана Sport.es.
Ранее сообщалось, что трансфер де Йонга в «Манчестер Юнайтед» задерживается из-за долга каталонского клуба в 20 миллионов евро.
В прошедшем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года
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15
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|0
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
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19
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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