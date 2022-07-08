Куман о де Йонге: «Чтобы стать лучше, «Барсе» нельзя продавать таких игроков»

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не советует клубу продавать полузащитника Френки де Йонга.

«Я много общаюсь Френки я в курсе его ситуации. Он хочет остаться в «Барселоне», таковы его намерения. Это все, что я знаю. Слухов много, о я считаю, что «Барса» всегда оставляет в команде лучших и покупает лучших. Чтобы стать лучше, нельзя продавать таких игроков как де Йонг», — приводит слова Кумана Sport.es.

Ранее сообщалось, что трансфер де Йонга в «Манчестер Юнайтед» задерживается из-за долга каталонского клуба в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года