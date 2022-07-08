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Сегодня, 11:11

Педри взял 8-й номер в «Барселоне»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Педри.
Фото Официальный сайт «Барселоны».

Полузащитник «Барселоны» Педри сменил 16-й номер на 8-й после в каталонском клубе.

«Начинается новая эра», — подписала пресс-служб сине-грантовых видео с презентацией футболки 19-летнего испанца.

Педри. Фото Официальный сайт «Барселоны».
Педри.
Официальный сайт «Барселоны».

Ранее под 8-м номером в «Барселоне» играли Андрес Иньеста, Христо Стоичков, Гильермо Амор, Филлип Коку, Альберт Селадес, Артур, Миралем Пьянич и другие.

В прошедшем сезоне Педри забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2670767/pedri-is-the-new-barca-number-8
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