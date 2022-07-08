Педри взял 8-й номер в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри сменил 16-й номер на 8-й после в каталонском клубе.

«Начинается новая эра», — подписала пресс-служб сине-грантовых видео с презентацией футболки 19-летнего испанца.

Педри. Официальный сайт «Барселоны».

Ранее под 8-м номером в «Барселоне» играли Андрес Иньеста, Христо Стоичков, Гильермо Амор, Филлип Коку, Альберт Селадес, Артур, Миралем Пьянич и другие.

В прошедшем сезоне Педри забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.