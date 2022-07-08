Педри взял 8-й номер в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Педри сменил 16-й номер на 8-й после в каталонском клубе.
«Начинается новая эра», — подписала пресс-служб сине-грантовых видео с презентацией футболки 19-летнего испанца.
Педри.
Официальный сайт «Барселоны».
Ранее под 8-м номером в «Барселоне» играли Андрес Иньеста, Христо Стоичков, Гильермо Амор, Филлип Коку, Альберт Селадес, Артур, Миралем Пьянич и другие.
В прошедшем сезоне Педри забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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16
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17
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Бетис – Эльче
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