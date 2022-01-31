Президент «Барселоны» подтвердил желание взять в аренду Обамеянга

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб хочет взять в аренду нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Мы хотели бы заполучить Обамеянга. Это очень сложный момент, но надежда сохраняется», — цитирует Лапорту Marca.

Медосмотр форварда для каталонского клуба был отменен. Несмотря на это, представители Обамеянга продолжают общаться с директором «Барсы» Матеу Алемани.

Ранее сообщалось, что вопрос о распределении зарплаты игрока между «Арсеналом» и «Барселоной» является препятствием для трансфера. Английский клуб хочет, чтобы каталонцы взяли на себя все выплаты по контракту нападающего.

Обамеянг уже улетел в Испанию, хотя сделка еще не была завершена. Это вызвало крайнее недовольство руководства английского клуба.