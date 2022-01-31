«Барселона» отдала вратаря в аренду «Галатасараю»

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья продолжит карьеру в «Галатасарае». Клубы договорились об аренде игрока, сообщает сайт «Барсы».

LATEST NEWS | FC Barcelona and @Galatasaray have reached an agreement for the loan of goalkeeper @inakipenya until the end of this season. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2022

У турецкого клуба не будет права выкупа футболиста. Зарплату вратарю за период аренды будет платить «Галатасарай».

22-летний испанец выступал за вторую команду «Барселоны».