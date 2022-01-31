«Валенсия» взяла в аренду нападающего «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Бриан Хиль продолжит карьеру в Испании. «Валенсия» взяла 20-летнего испанца в аренду до конца сезона, сообщате сайт английской команды.

Bryan Gil has joined La Liga side Valencia CF on loan until the end of the season.



Best of luck, Bryan! ? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022

Хиль перешел в «Тоттенхэм» из «Севильи» летом 2021 года. В текущем сезоне форвард провел 19 матчей, отыграв 755 минут, и отметился результативной передачей в квалификации Лиги конференций.