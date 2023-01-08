Президент «Атлетико»: «Феликс останется в клубе, это абсолютно точно»
Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о возможном уходе из команды нападающего Жоау Феликса.
«В жизни нет ничего невозможного, но то, что Феликс останется в «Атлетико», это абсолютно точно», — приводит слова Сересо Sky Sports.
Ранее сообщалось, что 23-летним игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».
В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
Источник: Sky Sports
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|17
|
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|4
|5
|6
|14-20
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|Сельта
|16
|4
|4
|8
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|3
|6
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|6.01
|20:30
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Эльче – Сельта
|0 : 1
|6.01
|23:00
|
Валенсия – Кадис
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|7.01
|18:15
|
Вильярреал – Реал
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|7.01
|20:30
|
Мальорка – Вальядолид
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|
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|
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|И
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|
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|2
|2
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|
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