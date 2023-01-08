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«Бетис» обыграл «Райо Вальекано» в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бетис» обыграл «Райо Вальекано» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет в игре на седьмой минуте открыл защитник команды из Мадрида Иван Баллиу, забив в свои ворота. Затем сравнял Серхио Камельо. Победу «Бетису» принес гол Луиса Энрике на 40-й минуте.

«Райо Вальекано» занимает восьмое место в турнирной таблице ла лиги (23 очка). «Бетис» находится на четвертой строчке (28 очков).

Испания. Лига 1. 16-й тур
08 янв, 18:15. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:2
Бетис

ФК Бетис
ФК Райо Вальекано
0
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И В Н П +/- О
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 Реал 16 12 2 2 36-16 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
7
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
18
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
19
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 2 : 1
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 1 : 0
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 2 : 2
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 0 : 2
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 1 : 2
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Реал

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Микель Мерино

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Роберт Левандовски

Барселона

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Антуан Гризманн

Атлетико

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И К Ж
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