«Бетис» обыграл «Райо Вальекано» в матче ла лиги

«Бетис» обыграл «Райо Вальекано» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет в игре на седьмой минуте открыл защитник команды из Мадрида Иван Баллиу, забив в свои ворота. Затем сравнял Серхио Камельо. Победу «Бетису» принес гол Луиса Энрике на 40-й минуте.

«Райо Вальекано» занимает восьмое место в турнирной таблице ла лиги (23 очка). «Бетис» находится на четвертой строчке (28 очков).