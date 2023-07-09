Представитель Обольского сообщил, что футболист ведет переговоры с «Ибицей» и «Депортиво»
Спортивный юрист Дмитрий Кигинько сообщил, что российский нападающий Николай Обольский получил предложения от «Ибицы» и «Депортиво» из Ла-Коруньи.
«У Николая два предложения — от «Депортиво» из Ла-Коруньи и «Ибицы». Общение идет с обоими клубами, предложение «Ибицы» — более конкретное. С ними ровно два года назад у нас была уже предварительная договоренность, но тогда клуб вышел в сегунду А, и от сделки отказались. Сейчас вернулись к его кандидатуре. Пока Николай думает, он стал лучшим футболистом «Культураль Леонесы» в прошлом сезоне. Его бывший клуб предпринимает попытки заключить с ним новое соглашение. При этом есть интерес от трех португальских клубов, которые будут бороться за выход в высший дивизион», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.
Обольский с 2021 года выступает за «Культураль Леонесу». В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 36 матчей в составе испанской команды, забил 9 голов и отметился 6 результативными передачами.
В России форвард играл за «Нижний Новгород», «Сочи» и «Динамо».
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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|0-0
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12
|Севилья
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|0-0
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13
|Сельта
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|0-0
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14
|Кадис
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|0
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Валенсия
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|0-0
|0
|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
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Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -