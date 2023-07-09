Представитель Обольского сообщил, что футболист ведет переговоры с «Ибицей» и «Депортиво»

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько сообщил, что российский нападающий Николай Обольский получил предложения от «Ибицы» и «Депортиво» из Ла-Коруньи.

«У Николая два предложения — от «Депортиво» из Ла-Коруньи и «Ибицы». Общение идет с обоими клубами, предложение «Ибицы» — более конкретное. С ними ровно два года назад у нас была уже предварительная договоренность, но тогда клуб вышел в сегунду А, и от сделки отказались. Сейчас вернулись к его кандидатуре. Пока Николай думает, он стал лучшим футболистом «Культураль Леонесы» в прошлом сезоне. Его бывший клуб предпринимает попытки заключить с ним новое соглашение. При этом есть интерес от трех португальских клубов, которые будут бороться за выход в высший дивизион», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

Обольский с 2021 года выступает за «Культураль Леонесу». В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 36 матчей в составе испанской команды, забил 9 голов и отметился 6 результативными передачами.

В России форвард играл за «Нижний Новгород», «Сочи» и «Динамо».