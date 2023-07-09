Кроос рассказал, чего ожидал от перехода в «Реал» в 2014 году

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, с какими ожиданиями переходил в мадридский клуб из мюнхенской «Баварии» летом 2014 года.

«Когда я приехал в Мадрид, то надеялся выиграть Лигу чемпионов и титулы. Многого ожидал, но не этого. Я пришел из такого крупного клуба, как «Бавария», с идеей играть много лет, занять свое место, иметь хорошие отношения с клубом, показать свои качества», — цитирует Крооса Marca.

В «Реале» Кроос четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился победителем Клубного чемпионата мира, три раза — чемпионата Испании. Вместе с командой на данный момент он завоевал 20 трофеев.

«Реал» 21 июня объявил о продлении соглашения с 33-летним немцем до лета 2024 года.