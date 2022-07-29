Полузащитник «Вильярреала» Иборра перешел в «Леванте» на правах аренды

Полузащитник «Вильярреала» Висенте Иборра перешел в «Леванте» на правах аренды с опцией выкупа, сообщает пресс-служба валенсийского клуба.

34-летний воспитанник «Леванте» в прошедшем сезоне провел 24 матча за «Вильярреал» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

«Леванте» в сезоне-2021/22 занял 19-е место в чемпионате Испании, набрав 35 очков в 38 турах, и вылетел из ла лиги.