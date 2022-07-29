Полузащитник «Спортинга» Батталья перешел в «Мальорку» после аренды в клубе
Полузащитник «Спортинга» Родриго Батталья перешел в «Мальорку» после аренды в испанской команде в прошедшем сезоне.
Соглашение 31-летнего аргентинца с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
«Я очень рад быть здесь. Мы пережили сложный, захватывающий конец сезона. Когда завершилась последняя игра «Мальорки», я уже тогда задумался о том, чтобы остаться в клубе. Я думаю, что команде есть куда расти. Я здесь, чтобы внести свой вклад. Надеюсь, у нас будет отличный сезон», — приводит слова Баттальи пресс-служба «Мальорки».
В прошедшем сезоне полузащитник провел 30 матчей за испанский клуб во всех турнирах на правах аренды и не отличился результативными действиями.
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14
|Эспаньол
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
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|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
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|
Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
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Бетис – Эльче
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