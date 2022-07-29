Полузащитник «Спортинга» Батталья перешел в «Мальорку» после аренды в клубе

Полузащитник «Спортинга» Родриго Батталья перешел в «Мальорку» после аренды в испанской команде в прошедшем сезоне.

Соглашение 31-летнего аргентинца с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Я очень рад быть здесь. Мы пережили сложный, захватывающий конец сезона. Когда завершилась последняя игра «Мальорки», я уже тогда задумался о том, чтобы остаться в клубе. Я думаю, что команде есть куда расти. Я здесь, чтобы внести свой вклад. Надеюсь, у нас будет отличный сезон», — приводит слова Баттальи пресс-служба «Мальорки».

В прошедшем сезоне полузащитник провел 30 матчей за испанский клуб во всех турнирах на правах аренды и не отличился результативными действиями.