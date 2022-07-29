Президент «Атлетико» Сересо прокомментировал переход защитника Молины в мадридский клуб
Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал переход защитника Науэля Молины в мадридский клуб.
«Позиция правого защитника была единственной, на которой не было двух игроков. Нужно поздравить спортивного директора Андреа Берту, потому что ему удалось осуществить сделку с нашим первым вариантом, Науэлем Молиной», — приводит слова Сересо Marca.
Контракт мадридского клуба с 24-летним защитником рассчитан на пять лет. Молина выступал за «Удинезе» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за «Удинезе».
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Сельта – Эспаньол
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Барселона – Р. Вальекано
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