Президент «Атлетико» Сересо прокомментировал переход защитника Молины в мадридский клуб

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал переход защитника Науэля Молины в мадридский клуб.

«Позиция правого защитника была единственной, на которой не было двух игроков. Нужно поздравить спортивного директора Андреа Берту, потому что ему удалось осуществить сделку с нашим первым вариантом, Науэлем Молиной», — приводит слова Сересо Marca.

Контракт мадридского клуба с 24-летним защитником рассчитан на пять лет. Молина выступал за «Удинезе» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за «Удинезе».