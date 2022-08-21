Полузащитник «Реала» Лука Модрич критично отреагировал на переход хавбека Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

Вместе с мадридцами 30-летний бразилец выиграл в общей сложности 18 трофеев.

«[Уход] Каземиро — это позор, мы вместе с ним вошли в историю, он был для нас фундаментальной фигурой, и нам будет его очень не хватать, как игрока и человека.

Это часть футбола, мне грустно видеть, как он уходит, но мы должны продолжать играть без него. Каждый игрок должен отдавать еще больше, чтобы заменить его», — приводит слова Модрича Sport.es со ссылкой на DAZN.

19 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по переходу Каземиро.

Сообщалось, что английский клуб заплатит за трансфер 30-летнего блазильца 70 миллионов евро. Футболист подпишет 4-летний контракт с возможностью продления на один год.