Модрич: «Трансфер Каземиро — это позор. Мне грустно видеть, как он уходит»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич критично отреагировал на переход хавбека Каземиро в «Манчестер Юнайтед».
Вместе с мадридцами 30-летний бразилец выиграл в общей сложности 18 трофеев.
«[Уход] Каземиро — это позор, мы вместе с ним вошли в историю, он был для нас фундаментальной фигурой, и нам будет его очень не хватать, как игрока и человека.
Это часть футбола, мне грустно видеть, как он уходит, но мы должны продолжать играть без него. Каждый игрок должен отдавать еще больше, чтобы заменить его», — приводит слова Модрича Sport.es со ссылкой на DAZN.
19 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по переходу Каземиро.
Сообщалось, что английский клуб заплатит за трансфер 30-летнего блазильца 70 миллионов евро. Футболист подпишет 4-летний контракт с возможностью продления на один год.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
2
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
6
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Р. Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
11
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
12
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
13
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
16
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
19
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19.08
|21:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|0 : 2
|19.08
|23:00
|
Севилья – Вальядолид
|1 : 1
|20.08
|18:30
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|20.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 2
|20.08
|23:00
|
Сельта – Реал
|1 : 4
|21.08
|18:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|21.08
|20:30
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|21.08
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|22.08
|21:00
|
Эльче – Альмерия
|- : -
|22.08
|23:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|1
|
|
Аугусто Солари
Сельта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|1
|1
|0
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|2
|1
|0