«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по переходу Каземиро

«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» о переходе полузащитника Каземиро.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за трансфер 30-летнего блазильца 70 миллионов евро. Футболист подпишет 4-летний контракт с возможностью продления на один год.

Каземиро был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» 10 августа одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:0.

Вместе с мадридцами полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.