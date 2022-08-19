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«Манчестер Юнайтед» договорился с «Реалом» о переходе Каземиро за 70 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» договорился с «Реалом» о переходе полузащитника Каземиро за 70 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

30-летнему бразильцу предстоит обсудить условия личного контракта с манкунианцами. Ожидается, что игрок прилетит в Великобританию в ближайшие 24-48 часов, чтобы пройти медицинское обследование.

Каземиро подпишет 4-летний контракт с возможностью продления на один год.

Каземиро был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» 10 августа одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:0.

Вместе с мадридцами полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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