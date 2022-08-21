«Реал» нашел двух полузащитников в качестве замены Каземиро
«Реал» заинтересован в подписании двух полузащитников после ухода хавбека Каземиро в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Telegraph.
Один из них, игрок «Ньюкасла» Бруно Гимарайнш, второй — Пьерр-Эмиль Хойбьерг из «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может отказаться от покупки игрока на замену Каземиро.
Контракт 24-летнего Гимарайнша с «сороками» действует до 2026 года. Во второй половине сезона он провел за «Ньюкасл» 17 матчей в АПЛ, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Соглашение 27-летнего Хойбьерга со «шпорами» истекает в 2025 году. В сезоне-2021/22 он провел за «Тоттенхэм» 48 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
2
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
6
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Р. Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
11
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
12
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
13
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
16
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
19
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19.08
|21:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|0 : 2
|19.08
|23:00
|
Севилья – Вальядолид
|1 : 1
|20.08
|18:30
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|20.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 2
|20.08
|23:00
|
Сельта – Реал
|1 : 4
|21.08
|18:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|21.08
|20:30
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|21.08
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|22.08
|21:00
|
Эльче – Альмерия
|- : -
|22.08
|23:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|1
|
|
Йереми Пино
Вильярреал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|1
|1
|0
|
|
Серхи Гомес
Эспаньол
|2
|1
|0