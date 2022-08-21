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Сегодня, 10:30

«Реал» нашел двух полузащитников в качестве замены Каземиро

Руслан Минаев
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«Реал» заинтересован в подписании двух полузащитников после ухода хавбека Каземиро в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Telegraph.

Один из них, игрок «Ньюкасла» Бруно Гимарайнш, второй — Пьерр-Эмиль Хойбьерг из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может отказаться от покупки игрока на замену Каземиро.

Контракт 24-летнего Гимарайнша с «сороками» действует до 2026 года. Во второй половине сезона он провел за «Ньюкасл» 17 матчей в АПЛ, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Соглашение 27-летнего Хойбьерга со «шпорами» истекает в 2025 году. В сезоне-2021/22 он провел за «Тоттенхэм» 48 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 6-2 6
2
 Бетис 2 2 0 0 5-1 6
3
 Осасуна 2 2 0 0 4-1 6
4
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-0 4
5
 Атлетико 1 1 0 0 3-0 3
6
 Вильярреал 1 1 0 0 3-0 3
7
 Валенсия 1 1 0 0 1-0 3
8
 Р. Сосьедад 1 1 0 0 1-0 3
9
 Атлетик 1 0 1 0 0-0 1
10
 Севилья 2 0 1 1 2-3 1
11
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
12
 Эспаньол 2 0 1 1 2-4 1
13
 Сельта 2 0 1 1 3-6 1
14
 Вальядолид 2 0 1 1 1-4 1
15
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
16
 Альмерия 1 0 0 1 1-2 0
17
 Жирона 1 0 0 1 0-1 0
18
 Кадис 2 0 0 2 0-3 0
19
 Эльче 1 0 0 1 0-3 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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36 тур
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38 тур
19.08 21:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 0 : 2
19.08 23:00
Севилья – Вальядолид
 1 : 1
20.08 18:30
Осасуна – Кадис
 2 : 0
20.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 2
20.08 23:00
Сельта – Реал
 1 : 4
21.08 18:30
Атлетик – Валенсия
 - : -
21.08 20:30
Атлетико – Вильярреал
 - : -
21.08 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
22.08 21:00
Эльче – Альмерия
 - : -
22.08 23:00
Жирона – Хетафе
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Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 3
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 2
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 1
Йереми Пино

Йереми Пино

Вильярреал

 1
И К Ж
Джон Нванкво Дональд

Джон Нванкво Дональд

Эльче

 1 1 0
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 1 1 0
Серхи Гомес

Серхи Гомес

Эспаньол

 2 1 0
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