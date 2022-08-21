«Реал» нашел двух полузащитников в качестве замены Каземиро

«Реал» заинтересован в подписании двух полузащитников после ухода хавбека Каземиро в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Telegraph.

Один из них, игрок «Ньюкасла» Бруно Гимарайнш, второй — Пьерр-Эмиль Хойбьерг из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может отказаться от покупки игрока на замену Каземиро.

Контракт 24-летнего Гимарайнша с «сороками» действует до 2026 года. Во второй половине сезона он провел за «Ньюкасл» 17 матчей в АПЛ, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Соглашение 27-летнего Хойбьерга со «шпорами» истекает в 2025 году. В сезоне-2021/22 он провел за «Тоттенхэм» 48 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.