Полузащитник «Гранады» Милья перешел в «Хетафе»

Полузащитник «Гранады» Луис Милья перешел в «Хетафе», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Соглашение 27-летнего футболиста с «Хетафе» рассчитано на 5 сезонов. Полузащитник присоединяется к команде и будет представлен в четверг, 28 июля.

В прошедшем сезоне испанец провел 36 матчей за «Гранаду» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Хетафе» в прошедшем сезоне занял 15-е место в ла-лиге, набрав 39 очков.