Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:05

Полузащитник «Гранады» Милья перешел в «Хетафе»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Гранады» Луис Милья перешел в «Хетафе», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Соглашение 27-летнего футболиста с «Хетафе» рассчитано на 5 сезонов. Полузащитник присоединяется к команде и будет представлен в четверг, 28 июля.

В прошедшем сезоне испанец провел 36 матчей за «Гранаду» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Хетафе» в прошедшем сезоне занял 15-е место в ла-лиге, набрав 39 очков.

Источник: https://www.getafecf.com/Noticia/tabid/137/Article/8387/COMUNICADO-OFICIAL-Luis-Milla.aspx
Футбол
ФК Гранада
ФК Хетафе
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невилл — о снижении зарплат в «Барселоне»: «Де Йонг должен подумать о том, чтобы подать в суд»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости