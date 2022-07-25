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25 июля, 23:45

Невилл — о снижении зарплат в «Барселоне»: «Де Йонг должен подумать о том, чтобы подать в суд»

Невилл считает, что де Йонг должен подать в суд на «Барселону» за снижение зарплаты
Алексей Еремин
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал «Барселону» за снижение заработной платы игрокам каталонской команды. Ранее сообщалось, что главный тренер испанской команды Хави сказал полузащитнику Френки де Йонгу, что если игрок хочет остаться в «Барселоне», то должен снизить зарплату почти в два раза.

«Де Йонг должен подумать о том, чтобы подать в суд на «Барселону», и все игроки должны поддержать его! Клуб, который тратит целые состояния на новых игроков, не выплачивая полную сумму по контракту, является аморальным и оскорблением», — написал Невилл в социальных сетях.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт де Йонга с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/07/25/62dec99c268e3ed3298b45bc.html
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