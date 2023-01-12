Бускетс проводит 700-й матч за «Барселону». Больше только у Месси и Хави

Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс вышел на замену в матче полуфинала Суперкубка Испании против «Бетиса».

Таким образом, 34-летний испанец проводит свой 700-й матч за клуб. Это третий результат в истории каталонцев — больше за «Барсу» сыграли только Лионель Месси (778) и нынешний главный тренер Хави (767). Бускетс дебютировал за «Барселону» в 2008 году.

В топ-5 по количеству игр за клуб входят Андрес Иньеста (674) и Жерар Пике (616).