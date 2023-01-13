«Барселона» по пенальти обыграла «Бетис» и вышла в финал Суперкубка Испании

«Барселона» выиграла у «Бетиса» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании-2023.

На 40-й минуте Роберт Левандовски вывел каталонцев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме, так как забитый мяч Педри был отменен ВАР.

На 77-й минуте Набиль Фекир сравнял счет. На последних минутах Левандовски оформил дубль, но гол был отменен из-за офсайда.

В дополнительное время команды обменялись голами: Ансу Фати забил за «Барселону», а Лорен Морон — за «Бетис». Также в концовке 36-летний полузащитник Андрес Гуардадо получил красную карточку, но сине-гранатовые не успели воспользоваться численным преимуществом. В серии пенальти игроки «Барселоны» оказались точнее — 4:2.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом».