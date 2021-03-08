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Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал ничью с «Реалом»

11:57
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Полузащитник «Атлетико» Коке высказался по поводу матча 26-го тура ла лиги с «Реалом» (1:1).

«Мы были лучше. Но «Реал» может забить в любой момент. Мы играли с хорошей командой, у которой достаточно игроков, которые могут забивать голы. В этот раз «Реал» воспользовался своим единственным шансом в матче и сравнял счет», — цитирует Коке Marca.

«Атлетико» с 59 баллами является лидером турнирной таблицы чемпионата Испании. «Реал» с 54 очками занимает 3-е место.

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