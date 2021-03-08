Бензема обошел Карлоса в списке легионеров «Реала» по количеству матчей

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на первое место за всю историю клуба среди иностранных игроков по количеству матчей в чемпионате Испании, информирует пресс-служба турнира в Twitter.

Матч 26-тура ла лиги против «Атлетико» (1:1) стал для 33-летнего француза 371-м за мадридцев.

Бензема обошел защитника Роберто Карлоса (370) и теперь является лидером среди легионеров «Реала» по числу проведенных матчей в национальном чемпионате.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Всего он провел 542 матча, забил 267 голов и сделал 140 результативных передач.