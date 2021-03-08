Лапорта определился с кандидатом на пост спортивного директора «Барселоны»

Вернувшийся на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта предложил кандидатуру Матеу Алемани в качестве спортивного директора каталонского клуба.

— Мы планируем задействовать Алемани в качестве руководителя футбольного департамента. Он также будет поддерживать отношения и представлять интересы клуба в ла лиге, в федерации и на международной арене, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

58-летний Алемани занимал должность президента «Мальорки», а с 2017 по 2019 год был генеральным директором «Валенсии».

Ранее было подтверждено назначение Феррана Ревертера в качестве генерального директора «Барселоны».