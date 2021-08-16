Пике высказался о первой победе «Барселоны» после ухода Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победного матча первого тура ла лиги с «Реал Сосьедадом» (4:2) высказался о важности этой игры после ухода форварда Лионеля Месси из команды.

«После всей истории с Месси и его уходом я думаю, что эта победа дает нам уверенность. Мы очень рады и взбудоражены. Конечно, теперь все иначе по сравнению с тем, когда за команду выступал Лео. Но у нас достаточно сильная команда, чтобы бороться за титулы. Сегодня мы сделали первый шаг на пути к этому», — сказал Пике на Twitch.

«Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинца 5 августа. 10 августа стало известно, что Месси подписал контракт с «ПСЖ». Его соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон.