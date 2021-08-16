Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о нападающем Мартине Брейтуэйте и его вкладе в победу команды с «Реал Сосьедадом».

Сообщалось, что каталонцы хотят расстаться с игроком.

«Брейтуэйт — пример для других игроков, он большой профессионал. Он старается, упорно работает и становится лучше. Виден большой прогресс. В матче с «Реалом Сосьедад» он создал много моментов, заставил оборону соперника нервничать», — сказал Куман на послематчевой пресс-конференции.

В составе «Барселоны» победу команде помогли принести Жерар Пике и Серхи Роберто.