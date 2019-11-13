Стал известен состав «Барселоны» на товарищеский матч с «Картахеной» — лидером третьего испанского дивизиона. Эта встреча является благотворительной, все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от наводнения в Мурсии. В состав каталонцев попали Жерар Пике, Серхи Роберто и Усман Дембеле.

«Барселона»: Нето, Морер, Араухо, Пике, Серхи Роберто, Карлес Перес, Пуч, Дембеле, Аленья, Фирпо, Саверио.