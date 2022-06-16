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Вице-президент «Барселоны»: «Трансфер Левандовски — одно из пожеланий тренерского штаба»

Вице-президент «Барселоны» ответил на вопрос о возможном трансфере Левандовски
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Ранее 33-летний поляк заявил, что хочет перейти в каталонский клуб.

«Трансфер Левандовски — это одно из пожеланий тренерского штаба, — приводит слова Ромеу Marca. — Роберт уже выразил свое мнение. Очень важно, что игрок такого уровня демонстрирует желание перейти в «Барселону». Если мы сделаем свою работу, то это возможный вариант».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/06/15/62a9ffa122601d15778b45b8.html
Роберт Левандовски
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