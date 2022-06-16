Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Ранее 33-летний поляк заявил, что хочет перейти в каталонский клуб.

«Трансфер Левандовски — это одно из пожеланий тренерского штаба, — приводит слова Ромеу Marca. — Роберт уже выразил свое мнение. Очень важно, что игрок такого уровня демонстрирует желание перейти в «Барселону». Если мы сделаем свою работу, то это возможный вариант».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.