Перес: «Мбаппе? Сегодня не тот день, чтобы комментировать эту тему»

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы в матче за Суперкубок Испании ответил на вопрос о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Килиан в «Реале»? Сегодня не тот день, чтобы комментировать эту тему. «Реал Мадрид» наслаждается своими игроками», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.