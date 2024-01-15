Беллингем отреагировал на завоевание первого титула в составе «Реала»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу в матче За Суперкубок Испании против «Барселоны» (4:1).

«Первый трофей с величайшим клубом в истории! Вперед, Мадрид!» — написал Беллингем в соцсетях.

«Реал» в 13-й раз в истории стал победителем Суперкубка Испании. Рекордсменом турнира остается «Барселона», в активе которой 14 трофеев.