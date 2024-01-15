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Хави — о поражении от «Реала» в Суперкубке: «Это была худшая игра из всех, но «Барса» вернется»

Алина Савинова
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Хави Эрнандес.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал разгромное поражение от «Реала» в финале Суперкубка Испании.

Матч проходил на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Сине-гранатовые уступили мадридской команде со счетом 1:4.

«Сейчас у меня на душе разочарование и печаль. Мы провели худшую игру из всех. У нас была возможность сократить отставание, но счет 3:1 ухудшил ситуацию. Снова «Реал» уничтожил нас своими контратаками. Приношу извинения болельщикам. Мы показали себя с худшей стороны. Нам нужно восстановиться. Я уже пережил много поражений, и мы смогли выйти из этого. «Барса» вернется», — приводит Marca слова Хави.

«Реал» в 13-й раз в истории стал победителем Суперкубка Испании. Рекордсменом турнира остается «Барселона», в активе которой 14 трофеев.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2024/01/14/65a40eb922601d51658b4582.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Анчелотти выиграл 11-й трофей с «Реалом» и сравнялся по этому показателю с Зиданом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
Результаты / календарь
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 1 : 4
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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Джуд Беллингем

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Атлетико

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Борха Майораль

Хетафе

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Тони Кроос

Тони Кроос

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Рафинья

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 5
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Диего Рико

Хетафе

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Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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