Педри счастлив ввернуться в общую группу «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал свое возвращение в общую группу команды. Футболист восстанавливался от травмы.

«Мне хотелось поскорее вернуться. Игра — это то, что приносит мне наибольшее удовольствие. Мы отнеслись к матчу как к финалу, сумев взять три очка. Но впереди другие важные матчи, — цитирует игрока AS.