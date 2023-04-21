Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:15

Ла лига: «Реал» — «Сельта», «Барселона» — «Атлетико» и другие матчи 30-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Реала».
Фото Reuters
30-й тур чемпионата Испании.
Испания. Ла Лига. 30-й тур
21 апр, 22:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Кадис
Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 15:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Бетис
Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 17:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Атлетик
Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 19:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 19:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Жирона
Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Сельта
Испания. Ла Лига. 30-й тур
23 апр, 15:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Валенсия
Испания. Ла Лига. 30-й тур
23 апр, 17:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетико
Испания. Ла Лига. 30-й тур
23 апр, 19:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Хетафе
Испания. Ла Лига. 30-й тур
23 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Вильярреал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
Футбол
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг на стадионе перед матчем с «Акроном»
Будут ли каникулы с 1 по 9 мая
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Сверхтяжелая ракета-носитель Starship взорвалась на четвертой минуте испытательного полета
Путин подписал указ о назначении Котюкова врио губернатора Красноярского края
Популярное видео
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Педри и Дембеле вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
16
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
18
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
19
 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
20
 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Эспаньол – Кадис
 - : -
22.04 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
22.04 17:15
Альмерия – Атлетик
 - : -
22.04 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
22.04 19:30
Вальядолид – Жирона
 - : -
22.04 22:00
Реал – Сельта
 - : -
23.04 15:00
Эльче – Валенсия
 - : -
23.04 17:15
Барселона – Атлетико
 - : -
23.04 19:30
Мальорка – Хетафе
 - : -
23.04 22:00
Севилья – Вильярреал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 17 3 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости