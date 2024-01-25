Педри отреагировал на поражение «Барселоны» в матче с «Атлетик» Бильбао

Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что его команда хотела выиграть Кубок Испании, однако этому не суждено было произойти. Каталонцы в гостях проиграли «Атлетику» Бильбао (2:4).

«Мы хотели выиграть Кубок Испании, мы держали этот трофей у себя в голове, но этому не суждено было сбыться. Мы пропускаем слишком много голов в этом сезоне, нам нужно иначе начинать матчи. Мы часто пропускаем быстрый гол, что усложняет задачу», — сказал Педри после матча.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на 8 очков.