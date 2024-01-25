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Педри отреагировал на поражение «Барселоны» в матче с «Атлетик» Бильбао

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что его команда хотела выиграть Кубок Испании, однако этому не суждено было произойти. Каталонцы в гостях проиграли «Атлетику» Бильбао (2:4).

«Мы хотели выиграть Кубок Испании, мы держали этот трофей у себя в голове, но этому не суждено было сбыться. Мы пропускаем слишком много голов в этом сезоне, нам нужно иначе начинать матчи. Мы часто пропускаем быстрый гол, что усложняет задачу», — сказал Педри после матча.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на 8 очков.

ФК Барселона
Педри (Барселона)
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
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 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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