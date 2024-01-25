Игрока «Альмерии» Мелеро накажут 4-матчевым баном за слова об ограблении после поражения от «Реала»

Полузащитник «Альмерии» Гонсало Мелеро рискует получить 4-матчевую дисквалификацию за комментарий после матча с «Реалом» (2:3) в 21-м туре чемпионата Испании, сообщает As.

По данным источника, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование в отношении высказываний футболиста. После поражения хавбек заявил, что чувствует себя ограбленным.

После 21 тура ла лиги «Реал» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Альмерия» (6) идет на последнем 20-м месте.